Ferran Torres pronto per il Barcellona. Ma non potrà giocare… (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ferran Torres non potrà scendere in campo con il Barcellona fino a quando non verrà iscritto nelle liste della Federcalcio spagnola Emerge un curioso retroscena sul trasferimento di Ferran Torres al Barcellona. L'ex esterno offensivo del Manchester City non potrà scendere in campo in gare ufficiali fino a quando il club blaugrana non farà spazio nel suo monte-ingaggi. Come riportato dal quotidiano Sport, per poter iscrivere Ferran Torres nelle liste della Federcalcio spagnola il Barcellona dovrà cedere almeno un calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

