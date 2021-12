F1, Jean Todt su Michael Schumacher: “Continua a lottare, sua moglie Corinna è una donna meravigliosa” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ed eccoci qui, dove eravamo l’anno scorso e dove siamo stati negli ultimi otto anni. Storia di un incidente, storia di una ricorrenza triste, storia di Michael Schumacher. Tanto è passato dal quel giorno così sfortunato sulle nevi di Meribel. Lui, che era riuscito a “ingannare” la morte in pista, cadeva in una giornata di svago. Da quel 29 dicembre il calvario e la lotta per la sopravvivenza. Schumi, dal suo letto, non si è mai arreso, forte di una tempra di ferro e di una famiglia che ha saputo stringersi vicino a lui, ricercando riservatezza. Così ha agito la moglie Corinna e così hanno agito i due figli Gina Maria e Mick, capaci di dare libero sfogo alle proprie passioni: lei campionessa a cavallo e lui desideroso di ripercorrere le gesta del padre, al volante di una monoposto, costruendosi però una propria ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ed eccoci qui, dove eravamo l’anno scorso e dove siamo stati negli ultimi otto anni. Storia di un incidente, storia di una ricorrenza triste, storia di. Tanto è passato dal quel giorno così sfortunato sulle nevi di Meribel. Lui, che era riuscito a “ingannare” la morte in pista, cadeva in una giornata di svago. Da quel 29 dicembre il calvario e la lotta per la sopravvivenza. Schumi, dal suo letto, non si è mai arreso, forte di una tempra di ferro e di una famiglia che ha saputo stringersi vicino a lui, ricercando riservatezza. Così ha agito lae così hanno agito i due figli Gina Maria e Mick, capaci di dare libero sfogo alle proprie passioni: lei campionessa a cavallo e lui desideroso di ripercorrere le gesta del padre, al volante di una monoposto, costruendosi però una propria ...

