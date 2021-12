Cina | parata della vergogna per 4 uomini accusati di aver fatto entrare illegalmente persone nonostante i confini sigillati per il Covid

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Inquattroaccusate didelleper via del, sono state fatte sfilare in pubblico per le stradecittà di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cina parata

TGCOM

Inquattro persone accusate di aver fatto entrare illegalmente delle persone, nonostante i confini ... Come spiega la Bbc , che riporta la notizia, la 'della vergogna' è avvenuta il 28 ...Lasi è svolta a Jingxi nella provincia cinese del Guangxi al centro anche di altre controversie come il traffico di persone per l' attraversamento del confine (secondo la stampa locale due ...In Cina quattro persone accusate di aver fatto entrare illegalmente delle persone, nonostante i confini sigillati per via del Covid, sono state fatte sfilare in pubblico per le strade della città di J ...Le immagini, che girano sui social e che hanno scatenato le polemiche, mostrano gli uomini in tute bianche, con appeso al collo un cartello con i loro nomi e foto ...