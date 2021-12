"Caldo come fossimo a maggio". Le previsioni di Capodanno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Capodanno in compagnia di Caldo anomalo: oltre 20 gradi di massima in alcune zone del Centro-Sud, Nord Italia sotto la nebbia. Ecco cosa provocherà l'anticiclone africano Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 dicembre 2021)in compagnia dianomalo: oltre 20 gradi di massima in alcune zone del Centro-Sud, Nord Italia sotto la nebbia. Ecco cosa provocherà l'anticiclone africano

Advertising

LaStampa : Sull’Italia arriva il Gigante Africano: Capodanno con sole e caldo come se fosse maggio. Nebbia in Val Padana - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Sull’Italia arriva il Gigante Africano: Capodanno con sole e caldo come se fosse maggio. Nebbia in Val Padana - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Sull’Italia arriva il Gigante Africano: Capodanno con sole e caldo come se fosse maggio. Nebbia in Val Padana - greenkiesta_lk : RT @greenkiesta_lk: Come si vive in un mondo più caldo? - dimpleofgyu : @junieinmymind tutto bene bestie, sono ancora al caldo nel letto ?? te come va? -