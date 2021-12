Barbara D’Urso sta male, non si vede più in Tv: “E’ sparita nel nulla”. Arriva la verità sulla malattia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono tutti preoccupati per la lontananza di Barbara D’Urso dalla scena. Arriva anche la confessione riguardo la malattia. Barbara D’Urso nel corso degli anni ha tenuto compagnia a tantissimi italiani con le sue trasmissioni. In molti hanno apprezzato sempre di più i suoi appuntamenti e i contenuti che puntualmente proponeva durante le sue condizioni. Ma, pensando ad oggigiorno, c’è una domanda che balena nella mente di tutti i suoi fedeli seguaci. Dov’è andata a finire? Questa domanda ce la facciamo per un motivo ben preciso. Sembra alquanto strano non vedere Barbara D’Urso all’interno del piccolo schermo, questo in quanto sono anni che è una presenza immancabile accanto agli italiani. Eppure, adesso, è una domanda più che lecita ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono tutti preoccupati per la lontananza didalla scena.anche la confessione riguardo lanel corso degli anni ha tenuto compagnia a tantissimi italiani con le sue trasmissioni. In molti hanno apprezzato sempre di più i suoi appuntamenti e i contenuti che puntualmente proponeva durante le sue condizioni. Ma, pensando ad oggigiorno, c’è una domanda che balena nella mente di tutti i suoi fedeli seguaci. Dov’è andata a finire? Questa domanda ce la facciamo per un motivo ben preciso. Sembra alquanto strano nonreall’interno del piccolo schermo, questo in quanto sono anni che è una presenza immancabile accanto agli italiani. Eppure, adesso, è una domanda più che lecita ...

Advertising

LucaP98107098 : @queenmarii1993 Mara Venier Barbara D'Urso Milly Carlucci Maria De Filippi - fIeurshao : no ma io non ci credo che quella del giappone è andata da barbara d'urso - jessicadiliber1 : @soniperez12 @Isidel_ Ma io sono convinta che lei entra perché vuole pulirsi immagine come il marito anche perché h… - MyriamC94 : Barbara D'Urso a 64 anni è più attiva di me a 27! Forse dovrei iniziare ad essere più attiva ... - NOprisonersEVER : @nonsonorachele Barbara D'Urso io ?? -