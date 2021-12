Avanti un altro, colpaccio clamoroso di Paolo Bonolis: chi entra nel cast, inimmaginabile (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tutto pronto per il ritorno di Avanti un altro, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, in onda il 9 gennaio 2022 ovviamente su Canale 5. Mediaset - che punta molto sullo show - comunica la data d'inizio. Ci penserà Paolo Bonolis a dare il cambio a Gerry Scotti nel preserale della rete ammiraglia. Ovviamente non mancherà il salottino, che vedrà Miss Claudia e tanti altri personaggi. Si sa, per adesso, che la prima puntata andrà in onda di domenica alle 18,45 e poi tornerà nella solita collocazione quotidiana. Nel 2022, sempre in prima serata, ci saranno nuovi appuntamenti come fa sapere la pubblicità della nuova edizione dj Avanti un altro. Parte così l'undicesima stagione con tante novità. Alcuni personaggi del salottino sono stati confermati, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tutto pronto per il ritorno diun, cone Luca Laurenti, in onda il 9 gennaio 2022 ovviamente su Canale 5. Mediaset - che punta molto sullo show - comunica la data d'inizio. Ci penseràa dare il cambio a Gerry Scotti nel preserale della rete ammiraglia. Ovviamente non mancherà il salottino, che vedrà Miss Claudia e tanti altri personaggi. Si sa, per adesso, che la prima puntata andrà in onda di domenica alle 18,45 e poi tornerà nella solita collocazione quotidiana. Nel 2022, sempre in prima serata, ci saranno nuovi appuntamenti come fa sapere la pubblicità della nuova edizione djun. Parte così l'undicesima stagione con tante novità. Alcuni personaggi del salottino sono stati confermati, ...

