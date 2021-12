Android 12 con One UI 4.0 stabile sui Samsung Galaxy S10 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il colosso di Seul si sta dimostrando all’altezza della situazione nel rilascio degli aggiornamenti: come riportato da ‘SamMobile‘, adesso Android 12 con la One UI 4.0 in versione stabile è in rilascio anche per la serie dei Samsung Galaxy S10 in alcuni mercati (tra cui anche l’Italia, per cui non dovrebbe mancare molto). I Samsung Galaxy S10e, S10 e S10+ stanno ricevendo l’upgrade stabile in Germania. Potete verificare lo stato di avanzamento della disponibilità attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. L’aggiornamento viene fornito attraverso il firmware G97xFXXUEGULB, che include la patch di sicurezza di dicembre 2021 per la correzione di diverse vulnerabilità relative a privacy e sicurezza ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il colosso di Seul si sta dimostrando all’altezza della situazione nel rilascio degli aggiornamenti: come riportato da ‘SamMobile‘, adesso12 con la One UI 4.0 in versioneè in rilascio anche per la serie deiS10 in alcuni mercati (tra cui anche l’Italia, per cui non dovrebbe mancare molto). IS10e, S10 e S10+ stanno ricevendo l’upgradein Germania. Potete verificare lo stato di avanzamento della disponibilità attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. L’aggiornamento viene fornito attraverso il firmware G97xFXXUEGULB, che include la patch di sicurezza di dicembre 2021 per la correzione di diverse vulnerabilità relative a privacy e sicurezza ...

