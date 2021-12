Uomini e Donne, l’esibizione non va come previsto: le inaspettate conseguenze (Di martedì 28 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Uomini e Donne spiazza ancora, l’esibizione durante la puntata non va per niente come previsto provocando delle vere conseguenze: ecco quali. Finisce ancora una volta al centro dell’attenzione il programma di Canale Cinque che ogni giorno va in onda con una nuova puntata che come sempre conferma il suo grande successo. Alla guida sempre Maria Leggi su youmovies (Di martedì 28 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.spiazza ancora,durante la puntata non va per nienteprovocando delle vere: ecco quali. Finisce ancora una volta al centro dell’attenzione il programma di Canale Cinque che ogni giorno va in onda con una nuova puntata chesempre conferma il suo grande successo. Alla guida sempre Maria

Advertising

matteosalvinimi : In visita al carcere di San Vittore, per portare un panettone e un abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia… - lapoelkann_ : Buone Sante feste a tutti voi. C’è il buono in questo mondo. Non credete a quelli che vi raccontano che ci sono sol… - meb : #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non… - injekvta : i nudini delle donne ?????????????????????????? i nudini degli uomini ????????????????????????? - blujasmine3 : RT @Majda44522844: È dovuto arrivare Barù per pulire il confessionale, riparare l'aspirapolvere e la macchinetta del caffè,fare na carbonar… -