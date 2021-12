Sci, Goggia avvicina Shiffrin nella generale: "In gigante ho ancora potenziale" (Di martedì 28 dicembre 2021) Lienz, 28 dicembre 2021 " E' mancato il podio ma la reazione c'è stata per l'Italia in coppa del mondo di sci. Dopo una opaca prima manche nel gigante di Lienz , Federica Brignone ha rimontato ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Lienz, 28 dicembre 2021 " E' mancato il podio ma la reazione c'è stata per l'Italia in coppa del mondo di sci. Dopo una opaca prima manche neldi Lienz , Federica Brignone ha rimontato ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Lienz in DIRETTA: Brignone sfiora il podio, 6a Bassino. Goggia a -93 da Shiffrin in classi… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ? A Tessa #Worley il gigante di #Lienz Federica #Brignone ai piedi del podio, Marta #Bassino 6ª, Sofia #Goggia 12ª ?? https:… - BetItaliaWeb : ?Quote Sci Alpino: Shiffrin out, occasione per Marta Bassino. Soffia Goggia grande favorita - RaiSport : ? A Tessa #Worley il gigante di #Lienz Federica #Brignone ai piedi del podio, Marta #Bassino 6ª, Sofia #Goggia 12ª… - sportface2016 : La classifica generale aggiornata: #Goggia a -93 da #Shiffrin #Scialpino -