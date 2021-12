Omicidio a Foggia, uomo ucciso durante una sparatoria (Di martedì 28 dicembre 2021) Un uomo è morto nel corso di una sparatoria avvenuta questa sera in via Lucera, alla periferia di Foggia. Ancora poche le informazioni che trapelano dal luogo dell'Omicidio. Sul posto si stanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) Unè morto nel corso di unaavvenuta questa sera in via Lucera, alla periferia di. Ancora poche le informazioni che trapelano dal luogo dell'. Sul posto si stanno ...

fanpage : Un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in via Lucera, a Foggia. Le forze dell’ordine, giunte sul posto, in… - CaporaleLuca : Omicidio a Foggia, uomo freddato in Via Lucera - iconanews : Omicidio a Foggia, uomo ucciso durante una sparatoria - immediatonet : ?? Ultim'Ora?? Omicidio a #Foggia, uomo ucciso con colpi d’arma da fuoco in via Lucera. Intervengono i carabinieri - news24_city : Incendio campo nomadi: mamma bimbi indagata per omicidio colposo -