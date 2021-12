Mascherine FFP2 gratis per circa 150mila docenti e Ata | parte il monitoraggio del Ministero | ma il 90% non ne avrà diritto

Advertising

fattoquotidiano : Caos FFP2: le mascherine più protettive diventano obbligatorie, ma senza prezzo calmierato. Costi moltiplicati per… - petergomezblog : #FFP2: le mascherine più protettive diventano obbligatorie, ma senza prezzo calmierato. Costi moltiplicati per le f… - sbonaccini : Da domani in Emilia-Romagna la positività al tampone rapido sarà equivalente alla diagnosi da COVID. Ci aspettiamo… - giildagio : RT @sbonaccini: Da domani in Emilia-Romagna la positività al tampone rapido sarà equivalente alla diagnosi da COVID. Ci aspettiamo novità… - FlatMarco : RT @Poccio_1: #mascherine #ffp2 Il governo che le ha rese obbligatorie al chiuso (cinema, teatri,ecc) dovrebbe imporre un prezzo calmiera… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine FFP2

Ma la guerra si è aperta anche sul fronte delle. Giannelli le chiede gratis per tutti gli studenti , numerosi presidi di tutt'Italia le desiderano per tutto il personale . Con loro ...Tra i temi da affrontare anche quello dei prezzi calmierati per leil cui costo (obbligatorie sui mezzi Tpl, in cinema, teatri e altri luoghi) potrebbe aggirarsi intorno a un euro. ...Tamponi e mascherine Ffp2 devono essere gratuiti per evitare speculazioni a danno dei cittadini. A chiederlo il Codacons, che denuncia le conseguenze delle nuove misure varate dal Governo sulle tasche ...La variante Omicron e il sistema di tracciamento saltato in molte zone d'Italia impongono di rivedere le norme per il contenimento del Covid. Sul tavolo c'è ...