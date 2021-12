"Lobby ebraica e finanza, chi era davvero Mauro da Mantova": il clamoroso sfogo di Giuseppe Cruciani (Di martedì 28 dicembre 2021) Mauro da Mantova era noto al pubblico de La Zanzara per i suoi numerosi interventi in radio. Dichiaratamente no-vax e più in generale complottista di primo livello, il 61enne Mauro Buratti è venuto a mancare proprio a causa del Covid. Si trovava ricoverato da diverso tempo nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento, in provincia di Verona. Uno dei suoi interventi più “celebri” era stato quello in cui si vantava di essere andato in un supermercato con la febbre a 38 e la mascherina abbassata. Giuseppe Cruciani aveva preso a cuore la sua vicenda e lo aveva indotto a ricoverarsi, ma purtroppo non è bastato, dato che il signor Mauro si era fatto convincere troppo tardi di essere in pericolo di vita. “Ho fatto di tutto per convincerlo - ha ricordato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021)daera noto al pubblico de La Zanzara per i suoi numerosi interventi in radio. Dichiaratamente no-vax e più in generale complottista di primo livello, il 61enneBuratti è venuto a mancare proprio a causa del Covid. Si trovava ricoverato da diverso tempo nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento, in provincia di Verona. Uno dei suoi interventi più “celebri” era stato quello in cui si vantava di essere andato in un supermercato con la febbre a 38 e la mascherina abbassata.aveva preso a cuore la sua vicenda e lo aveva indotto a ricoverarsi, ma purtroppo non è bastato, dato che il signorsi era fatto convincere troppo tardi di essere in pericolo di vita. “Ho fatto di tutto per convincerlo - ha ricordato il ...

