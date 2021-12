La corsa ai tamponi non si ferma | record di test in un giorno E scatta l’allarme per la carenza di reagenti

Leggi su open.online

(Di martedì 28 dicembre 2021) In Puglia, una persona entrata a contatto con un paziente positivo al Coronavirus il 24 dicembre, è stata contattata dall’Asl di Bari il 27 dicembre. «Le fissiamo l’appuntamento per un tampone molecolare il7 gennaio». Ha messo giù il telefono, optando per un tampone antigenico in farmacia a pagamento, al quale sottoporsi a una settimana, e non 14 giorni, dall’entrata in contatto con il positivo. Liste di attesa come quella dell’Asl di Bari si stanno ricreando in tutte le regioni italiane. Il presidente dell’Ordine dei medici di Roma ha lanciatosulladiper analizzare imolecolari: «Registriamo allungamenti di diversi giorni per gli appuntamenti sull’effettuazione deimolecolari. E questo capita non solo a Roma, ma anche in diverse altre ...