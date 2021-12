Ipotesi 4 giorni per vaccinati con 2 dosi, nulla con 3: convocato il Cts (Di martedì 28 dicembre 2021) L'Ipotesi più gettonata è che si elimini la quarantena per chi ha già ricevuto la dose booster e che si riduca (a 4 o 5 giorni) la quarantena per chi ha 'soltanto' due dosi. Si eviterebbero danni all'economia e ai servizi essenziali, si 'premierebbe' chi si e' vaccinato e si darebbe un'ulteriore 'spintarella' almeno agli indecisi e ai titubanti tra i sei milioni di no vax. L'obbligo vaccinale? Di quello per ora non si parla. Ma i numeri presto potrebbero modificare l'agenda del governo anche a quella pagina. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 28 dicembre 2021) L'più gettonata è che si elimini la quarantena per chi ha già ricevuto la dose booster e che si riduca (a 4 o 5) la quarantena per chi ha 'soltanto' due. Si eviterebbero danni all'economia e ai servizi essenziali, si 'premierebbe' chi si e' vaccinato e si darebbe un'ulteriore 'spintarella' almeno agli indecisi e ai titubanti tra i sei milioni di no vax. L'obbligo vaccinale? Di quello per ora non si parla. Ma i numeri presto potrebbero modificare l'agenda del governo anche a quella pagina. Segui su affaritaliani.it

