Gazzetta: Juve, pronti 35 milioni per Scamacca (a rate o con l’inserimento di un giovane) (Di martedì 28 dicembre 2021) Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la Juventus ha pronta un’offerta di 35 milioni per Scamacca. Il Sassuolo ne vuole 40 e comunque non vorrebbe cederlo a gennaio. “Gianluca Scamacca è l’obiettivo in attacco e i bianconeri sono pronti a provarci già per il mercato di gennaio. O meglio, lo stanno già facendo: c’è già stato un primo contatto fra le due dirigenze, c’è una prima base per una offerta e ci sarà, probabilmente nei primi giorni di gennaio, un primo incontro “ufficiale”. Non si può dire che sia partita una vera trattativa, ma il pressing Juventino sì: da Torino hanno fatto capire di volerci provare subito”. “Per l’attaccante a Torino partono da una valutazione iniziale di 30-35 milioni: la situazione di bilancio del club impone che ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) Secondo quanto scrive ladello Sport, lantus ha pronta un’offerta di 35per. Il Sassuolo ne vuole 40 e comunque non vorrebbe cederlo a gennaio. “Gianlucaè l’obiettivo in attacco e i bianconeri sonoa provarci già per il mercato di gennaio. O meglio, lo stanno già facendo: c’è già stato un primo contatto fra le due dirigenze, c’è una prima base per una offerta e ci sarà, probabilmente nei primi giorni di gennaio, un primo incontro “ufficiale”. Non si può dire che sia partita una vera trattativa, ma il pressingntino sì: da Torino hanno fatto capire di volerci provare subito”. “Per l’attaccante a Torino partono da una valutazione iniziale di 30-35: la situazione di bilancio del club impone che ...

