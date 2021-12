Gazzetta: calciomercato Napoli, difficile anticipare l’arrivo di Mandava a gennaio (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro che possa costituire un’alternativa a Mario Rui. In estate è stata avviata la trattativa con il Lilla per Reinildo Mandava, ma, scrive la Gazzetta dello Sport, è difficile che l’operazione possa essere anticipata a gennaio, come avrebbe voluto Giuntoli. La partenza di Manolas ha reso più evidente l’urgenza di avere un altro centrale in organico. Ma già dall’estate era nota la lacuna di un sostituto per Mario Rui. Era stata avviata una trattativa con il Lilla per Reinildo Mandava, 27 enne mozambicano, in scadenza di contratto nel giugno 2022. Il suo nome sarebbe già stato inserito nei programmi per la prossima stagione del Napoli. Molto difficile tuttavia anticiparne l’arrivo già nella finestra del mercato ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilè alla ricerca di un terzino sinistro che possa costituire un’alternativa a Mario Rui. In estate è stata avviata la trattativa con il Lilla per Reinildo, ma, scrive ladello Sport, èche l’operazione possa essere anticipata a gennaio, come avrebbe voluto Giuntoli. La partenza di Manolas ha reso più evidente l’urgenza di avere un altro centrale in organico. Ma già dall’estate era nota la lacuna di un sostituto per Mario Rui. Era stata avviata una trattativa con il Lilla per Reinildo, 27 enne mozambicano, in scadenza di contratto nel giugno 2022. Il suo nome sarebbe già stato inserito nei programmi per la prossima stagione del. Moltotuttavia anticiparnegià nella finestra del mercato ...

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta calciomercato Inter - Digne, contatto: le condizioni dell'Everton. E c'è un'offerta per Ginter Il contatto c'è già stato. L'Inter è su Lucas Digne, i lavori sono in corso, è lui il prescelto per la fascia sinistra anche se servirà del tempo per ammorbidire la posizione dell'Everton. Però il ...

Napoli su Szalai, Gazzetta: gli azzurri puntano a chiudere l'operazione, definita la formula Il Napoli sta seguendo con insistenza Attila Szalai , 23 anni, ungherese, sotto contratto con il Fenerbahce sino al 2025. Ne parla la Gazzetta dello Sport. Calciomercato Napoli Napoli su Szalai CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

LIVE Calciomercato - Dalla Spagna: "Il Benfica pensa a Pirlo". Milan, piace Diallo del Psg La Gazzetta dello Sport Gazzetta - La mossa per Scamacca Su Gazzetta: "La mossa per Scamacca". Primo incontro dopo le feste. Formula con pagamento dilazionato e l’inserimento di uno o più giovani nella ...

Calciomercato Lazio, è Hudson-Odoi il preferito di Sarri: i dettagli Calciomercato Lazio, Sarri continua a chiedere un vice Immobile di livello per gennaio: il preferito del tecnico è Hudson-Odoi del Chelsea Maurizio Sarri ha un pensiero fisso nella testa. Vuole a tutt ...

