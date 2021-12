Enel X - Via libera dellAntitrust alla joint venture con Volkswagen per la rete fast (Di martedì 28 dicembre 2021) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha autorizzato la costituzione di Enel X Mobility HPC Srl, joint venture paritetica tra la Enel X (azienda del gruppo Enel attiva nel campo della mobilità elettrica) e la Volkswagen Finance Luxembourg dell'omonimo costruttore tedesco. Nessun rilievo. Al termine della relativa istruttoria avviata il 29 ottobre scorso in seguito alla notifica sull'operazione comunicata dalle due aziende verso metà luglio, l'Antitrust non ha rilevato alcun ostacolo alla concorrenza nel campo delle infrastrutture di ricarica e degli annessi servizi. A detta dell'autorità guidata da Roberto Rustichelli, infatti, la costituzione della nuova società "non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante ... Leggi su quattroruote (Di martedì 28 dicembre 2021) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha autorizzato la costituzione diX Mobility HPC Srl,paritetica tra laX (azienda del gruppoattiva nel campo della mobilità elettrica) e laFinance Luxembourg dell'omonimo costruttore tedesco. Nessun rilievo. Al termine della relativa istruttoria avviata il 29 ottobre scorso in seguitonotifica sull'operazione comunicata dalle due aziende verso metà luglio, l'Antitrust non ha rilevato alcun ostacoloconcorrenza nel campo delle infrastrutture di ricarica e degli annessi servizi. A detta dell'autorità guidata da Roberto Rustichelli, infatti, la costituzione della nuova società "non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante ...

fairness_ : Cosa fa #Enel X sapendo che il template è in via di definizione? Non partecipa alla definizione e cerca di far pass… - MKT_INS : L’#AutoritàGarante della #Concorrenza e del Mercato ha dato il via libera a @EnelXGlobal #Mobility #HPC, joint ven… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: I cda di Enel e Intesa Sanpaolo hanno dato il via libera all’operazione su Mooney. Tutti i dettagli su conti e business d… - StartMagNews : I cda di Enel e Intesa Sanpaolo hanno dato il via libera all’operazione su Mooney. Tutti i dettagli su conti e busi… - Gazzetta5G : RT @StartMagNews: I cda di Enel e Intesa Sanpaolo hanno dato il via libera all’operazione su #Mooney. Tutti i dettagli su conti e business… -