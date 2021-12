Cosa vediamo stasera in tv? Ecco i programmi del 28 Dicembre (Di martedì 28 dicembre 2021) Amici di Formato news, Ecco quelli che sono i nostri consigli, su Film e serie Tv da vedere stasera in tv, in prima serata, sui principali canali RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET: Rai 3 e Rai 3 HD: La famiglia Addams Per gli appassionati di film d’animazione, da non perdere stasera, su Rai 3 e Rai 3 HD, il film La famiglia Addams. La famiglia eccentricamente macabra, più famosa del mondo,un giorno si trasferisce in un blando sobborgo. Lì Wednesday Addams fa amicizia con la figlia di un conduttore di un reality show locale ostile e conformista, ma questa amichevole relazione però finisce con l’alimentare il conflitto tra le famiglie… Rete 4 e Rete 4 HD The Bourne Supremacy Sempre in prima serata ma stavolta sul Rete 4 e Rete 4 Hd, per gli appassionati del genere action da non perdere ... Leggi su formatonews (Di martedì 28 dicembre 2021) Amici di Formato news,quelli che sono i nostri consigli, su Film e serie Tv da vederein tv, in prima serata, sui principali canali RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET: Rai 3 e Rai 3 HD: La famiglia Addams Per gli appassionati di film d’animazione, da non perdere, su Rai 3 e Rai 3 HD, il film La famiglia Addams. La famiglia eccentricamente macabra, più famosa del mondo,un giorno si trasferisce in un blando sobborgo. Lì Wednesday Addams fa amicizia con la figlia di un conduttore di un reality show locale ostile e conformista, ma questa amichevole relazione però finisce con l’alimentare il conflitto tra le famiglie… Rete 4 e Rete 4 HD The Bourne Supremacy Sempre in prima serata ma stavolta sul Rete 4 e Rete 4 Hd, per gli appassionati del genere action da non perdere ...

