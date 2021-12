"Contro Omicron mascherine Ffp2 gratis a tutti gli studenti" (Di martedì 28 dicembre 2021) Perché la scuola riesca a reggere l’impatto di Omicron senza troppi scossoni - e senza il rischio chiusure - la ricetta in vista di gennaio è composta da tre ingredienti: vaccini, più screening con i tamponi e mascherine Ffp2. Queste ultime vanno previste per tutti gli studenti, e devono essere gratis. Ne è convinto Antonello Giannelli, il presidente dell’Associazione nazionale presidi, che lancia un appello affinché il Cts riveda il parere con il quale veniva sconsigliato l’uso di questa ‘barriera’ di protezione, molto più efficace della mascherina chirurgica, in classe: “Le condizioni sono cambiate, le autorità sanitarie dovrebbero fare una nuova valutazione”, dice ad Huffpost. Presidente, negli ultimi giorni sta chiedendo che le mascherine Ffp2 ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Perché la scuola riesca a reggere l’impatto disenza troppi scossoni - e senza il rischio chiusure - la ricetta in vista di gennaio è composta da tre ingredienti: vaccini, più screening con i tamponi e. Queste ultime vanno previste pergli, e devono essere. Ne è convinto Antonello Giannelli, il presidente dell’Associazione nazionale presidi, che lancia un appello affinché il Cts riveda il parere con il quale veniva sconsigliato l’uso di questa ‘barriera’ di protezione, molto più efficace della mascherina chirurgica, in classe: “Le condizioni sono cambiate, le autorità sanitarie dovrebbero fare una nuova valutazione”, dice ad Huffpost. Presidente, negli ultimi giorni sta chiedendo che le...

