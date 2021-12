Calciomercato | due big di Serie A su Becao | i dettagli

(Di martedì 28 dicembre 2021) Ilinvernale inizia ad entrare nel vivo e arrivano notizie nuove, soprattutto da Udine. Rodrigo, difensore centrale classe ’96, sembra essere conteso tra due big diA. UdineseSecondo Il Gazzettino, il difensore brasiliano è finito nel mirino di Milan e Napoli che sono alla ricerca di un centrale. La società friulana valuta il calciatore intorno ai 10 milioni di euro.è diventato un perno per la difesa dell’Udinese e la società lo lascerebbe partite solo con un’offerta congrua, d’altro canto invece Milan e Napoli devono puntellare la difesa, i rossoneri a causa degli infortuni e gli azzurri in seguito alla partenza di Manolas. Ilaria Pacilio

