Calcio | Trentalange | “Sulla VAR nessun arbitro ha pregiudizi”

(Di martedì 28 dicembre 2021) Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il presidente dell’AIA, Alfredoha parlato così: “VARha. Aprirsi di più ai media? Comunicazione sì, ma serve rispetto. Il tema della comprensione delle regole e dell’uniformità è delicatissimo. Aprire i canali di comunicazione è l’obiettivo che ognuno deve avere nei confronti del prossimo, però serve reciprocità e rispetto, quando ci sarà un clima migliore e di comprensione, e credo ci arriveremo, questo sarà possibile. Rendere pubblici gli audio del VAR? Seguiamo la strada della trasparenza, con i toni giusti tutto può essere realizzato. Il VAR è uno strumento formidabile ed è visto bene da tutti gli arbitri. Il VAR è in continuo divenire, ha bisogno di tempo per essere compreso al meglio in tutte le sue ...

