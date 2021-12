Biathlon | la coppia Hauser Leitner vince il World Team Challenge | settimi Hofer e Wierer

Leggi su oasport

(Di martedì 28 dicembre 2021) E’ ufficialmente calato il sipario sul 2021 delinternazionale. Nella Chiemgau Arena di Ruhpolding (Germania) si è tenuto il, una gara entrata oramai nella tradizione di questo sport. Dieci coppie al via, un uomo e una donna, che si sono sfidate in un format particolare, con una mass start seguita da un inseguimento a staffetta che partirà con distacchi dimezzati rispetto alla gara precedente. Per la seconda volta consecutiva gli organizzatori si sono visti costretti ad abbandonare Gelsenkirchen per via della pandemia Covid-19, ma lo spettacolo nella kermesse non è comunque mancato. L’Italia si è presentata al via con il collaudato duo formato da Dorotheae Lukas, che aveva vinto tre anni fa nella casa dello Schalke 04, prima di conquistare ...