Assessorato alla notte per regolare la movida, ecco chi lo lancia (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Facciamo come le altre capitali d’Europa, istituiamo anche noi l’Assessorato alla notte per regolamentare la movida“. E’ stata la proposta lanciata oggi nella Sala dei Baroni dal consigliere comunale di Napoli Solidale Sergio D’Angelo. Il rappresentante della maggioranza del sindaco Gaetano Manfredi ha portato come esempi da seguire Barcellona, Parigi e Berlino. “Non dobbiamo inventarci nulla: solo seguire l’esempio di altre grandi città europee che hanno gli stessi problemi nostri“, ha specificato il consigliere. D’Angelo ha ricordato che bisogna ugualmente tenere in considerazione gli interessi economici degli esercenti, il diritto al divertimento dei più giovani e la vivibilità e la sicurezza di interi quartieri. Il rappresentante di Napoli Solidale si è augurato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Facciamo come le altre capitali d’Europa, istituiamo anche noi l’per regolamentare la“. E’ stata la propostata oggi nella Sala dei Baroni dal consigliere comunale di Napoli Solidale Sergio D’Angelo. Il rappresentante della maggioranza del sindaco Gaetano Manfredi ha portato come esempi da seguire Barcellona, Parigi e Berlino. “Non dobbiamo inventarci nulla: solo seguire l’esempio di altre grandi città europee che hanno gli stessi problemi nostri“, ha specificato il consigliere. D’Angelo ha ricordato che bisogna ugualmente tenere in considerazione gli interessi economici degli esercenti, il diritto al divertimento dei più giovani e la vivibilità e la sicurezza di interi quartieri. Il rappresentante di Napoli Solidale si è augurato ...

