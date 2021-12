Advertising

Frances13758250 : RT @PianetaMilan: #Ambrosini: “#Kessie, il #Milan non è inferiore a chi ti offre ingaggio più alto” #ACMilan #SempreMilan - PianetaMilan : #Ambrosini: “#Kessie, il #Milan non è inferiore a chi ti offre ingaggio più alto” #ACMilan #SempreMilan - OdeonZ__ : Ambrosini: “Milan, da Diaz e Leao lo step per vincere. San Siro? Mi piange il cuore ma...”… - Milan_eBasta : Ambrosini: “Milan, da Diaz e Leao lo step per vincere. San Siro? Mi piange il cuore ma...” @gazzetta - Dalla_SerieA : Intervista ad Ambrosini: “Io, il Milan, Diaz, Leao, Kessie, Ibra, Pioli e...” - -

Ultime Notizie dalla rete : Ambrosini Kessie

L'occhio dell'intenditore, la sensibilità dell'ex calciatore, il cuore del tifoso. Quando Massimoparla di Milan lo fa in triplice veste. Non sempre viaggiano tutto sullo stesso piano e la gente rossonera adora i suoi interventi sul Diavolo che, dopo averci passato una vita, ora ...... l'abbiamo dimostrato stasera, non sono d'accordo con Massimo (, ndr), secondo me abbiamo ...Pioli ha poi commentato l'episodio VAR che ha portato all'annullamento del gol di: 'Io lo so ...Ecco le parole di Massimiliano Ambrosini ex centrocampista del Milan e della Nazionale a La Gazzetta dello Sport per tirare le somme del 2021 ...Il grande ex: “Sulla trequarti Pioli ha fatto un capolavoro, ma tra essere competitivi e vincere manca ancora uno scalino. Kessie? Scelga senza condizionamenti, ma questo club non è inferiore a chi of ...