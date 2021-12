Variante omicron causa sintomi più lievi? Gli ultimi studi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Secondo nuovi studi condotti nel Regno Unito, dove la sua diffusione sta avendo un impatto devastante, la Variante omicron anche se in grado di trasmettersi più facilmente rispetto alla delta porta molto meno spesso a sviluppare una forma severa di Covid. Una panoramica delle più recenti evidenze scientifiche in merito alla questione. Sondaggi Tp: un italiano su due critica i media, troppo allarmismo su omicron Variante omicron causa sintomi più lievi? Recenti studi condotti dall’Agenzia sanitaria nazionale del Regno Unito (UKHSA), in pratica, l’Istituto Superiore di Sanità britannico, sembrano suggerire come il contagio da Variante omicron comporti un rischio ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 27 dicembre 2021) Secondo nuovicondotti nel Regno Unito, dove la sua diffusione sta avendo un impatto devastante, laanche se in grado di trasmettersi più facilmente rispetto alla delta porta molto meno spesso a sviluppare una forma severa di Covid. Una panoramica delle più recenti evidenze scientifiche in merito alla questione. Sondaggi Tp: un italiano su due critica i media, troppo allarmismo supiù? Recenticondotti dall’Agenzia sanitaria nazionale del Regno Unito (UKHSA), in pratica, l’Istituto Superiore di Sanità britannico, sembrano suggerire come il contagio dacomporti un rischio ...

