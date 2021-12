Todo Modo: Leonardo Sciascia, Elio Petri e la parabola del potere (Di lunedì 27 dicembre 2021) di Erika Basile “A tutti i cittadini, attenzione, l’epidemia continua a mietere vittime tra la popolazione del nostro Paese. L’unico Modo per combattere l’epidemia è la vaccinazione obbligatoria”. Una voce senza volto parla attraverso il megafono da un’ambulanza che percorre strade deserte. È un’immagine che fino a qualche tempo fa avremmo relegato in una dimensione fantascientifica e che, invece, è diventata una parte inquietante della nostra attualità. Elio Petri, in Todo Modo, pellicola tratta liberamente dal romanzo di Leonardo Sciascia, decide di aggiungere, nella messinscena cinematografica del 1976, questo ulteriore elemento straniante, non presente nel libro, creando una simmetria tra quel che accade in superficie, dove un misterioso virus sparge morte e paura, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 dicembre 2021) di Erika Basile “A tutti i cittadini, attenzione, l’epidemia continua a mietere vittime tra la popolazione del nostro Paese. L’unicoper combattere l’epidemia è la vaccinazione obbligatoria”. Una voce senza volto parla attraverso il megafono da un’ambulanza che percorre strade deserte. È un’immagine che fino a qualche tempo fa avremmo relegato in una dimensione fantascientifica e che, invece, è diventata una parte inquietante della nostra attualità., in, pellicola tratta liberamente dal romanzo di, decide di aggiungere, nella messinscena cinematografica del 1976, questo ulteriore elemento straniante, non presente nel libro, creando una simmetria tra quel che accade in superficie, dove un misterioso virus sparge morte e paura, ...

