Sophie Codegoni fa una scenata di gelosia a Basciano | “Ho visto quello che ti ha fatto Jessica”

(Di lunedì 27 dicembre 2021)Selassié sono due grandi amiche, ma all’interno della Casa del Grande Fratello Vip si stanno letteralmente contendendo Alessandronon sa cheed Alessandro si sono baciati e ieri sera, in occasione della sua festa di compleanno, ci ha provato con lui. Prima le haun balletto sensuale sulle note di Lady Marmalade poi le ha leccato dal petto lo champagne che la stessagli ha schizzato addosso. Scenetta che non è piaciuta all’ex tronista.che prova a conquistare#GFVip pic.twitter.com/Ecjz3IvPaR — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 26, 2021 In bagno a lavarsi lo champagne di dosso,ha esordito: “Così ti ha leccato, ...

Leggi anchegelosa di Alessandro Basciano e Jessica Selassié Il comportamento assunto da Manila e Katia nei confronti di Lulù ha provocato la reazione di Clarissa . L'ex gieffina, ...... nei primi mesi, fino a pochi giorni fa, ha provato in ogni modo a conquistare il cuore di, ma tra i due non è mai scattato un qualcosa d'importante.non ha mai nascosto di ...Dopo l'avvicinamento di Sophie Codegoni ad Alessandro Basciano, Gianmaria ha deciso definitivamente di chiudere la sua relazione con l'influencer. Ma Soleil e Biagio non sembrano essere convinti del s ...Nelle scorse ore Alessandro Basciano, ultima new entry in ordine di tempo nella Casa del Grande Fratello Vip 6, è stato informato dal Grande Fratello Vip della morte dell'amato nonno ...