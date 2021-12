Smart in fiamme a Pacevecchia | nell’incendio danneggiata anche un’altra auto

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incendio di un’vettura nella tarda serata di ieri in via. Unaper cause in corso d’accertamento ha preso fuoco mentre era parcheggiata nei pressi di un condominio.è statavettura, una Peugeot. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo. Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire le cause del incendio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

