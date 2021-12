Sileri: “Contagio corre tra i bimbi, non torneremo alla Dad, ma avremo un numero importante di contagi” (Di lunedì 27 dicembre 2021) "Ho visto file mostruose. Il tampone dev'essere fatto con logica e su consiglio del medico", "i tamponi, fatti così, a caso, danno false sicurezze. E poi non possiamo portare via un tampone a chi ne ha veramente bisogno". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 dicembre 2021) "Ho visto file mostruose. Il tampone dev'essere fatto con logica e su consiglio del medico", "i tamponi, fatti così, a caso, danno false sicurezze. E poi non possiamo portare via un tampone a chi ne ha veramente bisogno". L'articolo .

Advertising

Vittori48044829 : RT @orizzontescuola: Sileri: “Contagio corre tra i bimbi, non torneremo alla Dad, ma avremo un numero importante di contagi” - orizzontescuola : Sileri: “Contagio corre tra i bimbi, non torneremo alla Dad, ma avremo un numero importante di contagi” - JamesB04016 : @Lady_Tremaine_8 @danielebanfi83 Scusa ma chi ha creduto alle stronzate 'scientifiche' di sileri e Burioni e si è v… - infoitsalute : Tamponi a vaccinati? Sileri: 'Importante per individuare catene di contagio' - infoitsalute : Tamponi a vaccinati? Sileri: “Importante per individuare catene di contagio” -