Ritorno in classe, Bianchi conferma: “A scuola in presenza dal 10 gennaio” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, è intervenuto a Sky TG24, per dare un aggiornamento in vista del Ritorno in classe dopo le festività di fine anno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il ministro dell'Istruzione, Patrizio, è intervenuto a Sky TG24, per dare un aggiornamento in vista delindopo le festività di fine anno. L'articolo .

