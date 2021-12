Giulia De Lellis, carriera a rischio: la mazzata è tremenda (Di martedì 28 dicembre 2021) Brutte notizie per Giulia De Lellis, l’influencer è seguita su Instagram da circa cinque milioni di follower: la notizia tremenda Brutte notizie per la De Lellis (Fonte: Getty Images)Love Island, il programma condotto da Giulia De Lellis quest’estate prima su Discovery Plus e poi su Real Time, a causa degli scarsi ascolti potrebbe non essere rinnovato dalla produzione per il 2022. Nella prima stagione, i vincitori sono stati Rebeca Di Filippo e Yevhen Wolf. Nel programma un gruppo di concorrenti, chiamati lovers, vivono isolati dal mondo esterno in una villa a Gran Canaria, tutto il giorno sorvegliati da videocamere. I lovers devono essere accoppiati con un altro lover, che sia per amore, amicizia o denaro. La coppia vincitrice complessiva riceverà 20.000 euro. ... Leggi su vesuvius (Di martedì 28 dicembre 2021) Brutte notizie perDe, l’influencer è seguita su Instagram da circa cinque milioni di follower: la notiziaBrutte notizie per la De(Fonte: Getty Images)Love Island, il programma condotto daDequest’estate prima su Discovery Plus e poi su Real Time, a causa degli scarsi ascolti potrebbe non essere rinnovato dalla produzione per il 2022. Nella prima stagione, i vincitori sono stati Rebeca Di Filippo e Yevhen Wolf. Nel programma un gruppo di concorrenti, chiamati lovers, vivono isolati dal mondo esterno in una villa a Gran Canaria, tutto il giorno sorvegliati da videocamere. I lovers devono essere accoppiati con un altro lover, che sia per amore, amicizia o denaro. La coppia vincitrice complessiva riceverà 20.000 euro. ...

