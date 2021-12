GF Vip | “L’ho visto che ti dispiaceva | stai tranquillo” | confronto tra Gianmaria e Alessandro | l’argomento è proprio Sophie

Leggi su sologossip

(Di lunedì 27 dicembre 2021) La conversazione nella notte tra: i due si confrontano in sauna su ciò che sta accadendo conBasciano eCodegoni sempre più vicini in queste ore: tra i due ormai sembra essere in corso un feeling che va ben oltre l’amicizia a dispetto delle ultime vicende con Jessica e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.