Final Fantasy XVI: rinviato l’annuncio previsto per fine 2021 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo aver dichiarato di voler rilasciare a fine 2021 nuove importanti novità riguardo Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida ha rinviato il suddetto annuncio al 2022 Final Fantasy XVI non è stato presente al Tokyo Game Show di quest’estate, anche se nel corso dell’evento giapponese furono comunque date alcune piccole informazioni riguardanti lo sviluppo da parte di Naoki Yoshida e Hironobu Sakaguchi. Questi accenni al titolo avevano quindi fatto ipotizzare a nuovi aggiornamenti verso la fine dell’anno, magari ai The Game Awards. Tra le conferme date, sembrava che lo scenario principale del gioco, le quest e i personaggi fossero stati completati, e la community videoludica si aspettava in ogni caso ulteriori novità una volta giunti a questo periodo ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo aver dichiarato di voler rilasciare anuove importanti novità riguardoXVI, Naoki Yoshida hail suddetto annuncio al 2022XVI non è stato presente al Tokyo Game Show di quest’estate, anche se nel corso dell’evento giapponese furono comunque date alcune piccole informazioni riguardanti lo sviluppo da parte di Naoki Yoshida e Hironobu Sakaguchi. Questi accenni al titolo avevano quindi fatto ipotizzare a nuovi aggiornamenti verso ladell’anno, magari ai The Game Awards. Tra le conferme date, sembrava che lo scenario principale del gioco, le quest e i personaggi fossero stati completati, e la community videoludica si aspettava in ogni caso ulteriori novità una volta giunti a questo periodo ...

Advertising

SteelRevel : RT @IGNitalia: Naoki Yoshida conferma che toccherà attendere la primavera del 2022 per scoprire nuovi dettagli su #FinalFantasyXVI: la pand… - XabCorinti : RT @TheGamesMachine: Eccesso di outsourcing e conseguenti problemi di coordinamento connessi alla pandemia, principalmente, dietro al rinvi… - TheGamesMachine : Eccesso di outsourcing e conseguenti problemi di coordinamento connessi alla pandemia, principalmente, dietro al ri… - HDblog : Lo sviluppo di Final Fantasy 16 è in ritardo di circa 6 mesi a causa della pandemia - telodogratis : Lo sviluppo di Final Fantasy 16 è in ritardo di circa 6 mesi a causa della pandemia -