Eleonora Daniele | il devastante lutto per la conduttrice

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Stanotte te ne sei andata . Ieri sera sono riuscita a dirti ciao , per l’ultima volta. Ho chiamato tua figlia Celestina che mi ha messo in viva voce ma non riuscivo a parlare perché avevo capito che ti avrei persa a breve e quel ti voglio bene che ho pronunciato spero tu lo abbia portato stanotte ,nella tua eternità. Ancora mi ricordo quando venivamo a trovarti io e nonna Carlotta ,la tua amata sorella . Mi mettevo per ore a giocare nel tuo giardino, perché tra l’orto e i fiori lasciavi girovagare una bellissima tartaruga . Non so se fosse vera o frutto della mia immaginazione di bambina , magari era una delle tue grandissime zucche che io avevo trasformato in un animale, come in una favola !. Tu e zio Alvise eravate due veri principi : una coppia felice , di quelle di un tempo, che si promettono amore eterno. Mamma mi disse che eravate cugini alla lontana , ma che nonostante ...