Conte, Mourinho, Guardiola: quale allenatore ha speso di più? | VIDEO (Di lunedì 27 dicembre 2021) Pep Guardiola, così come José Mourinho ed Antonio Conte, è tra i manager più 'spendaccioni' d'Europa: ecco la speciale classifica Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 dicembre 2021) Pep, così come Joséed Antonio, è tra i manager'spendaccioni' d'Europa: ecco la speciale classifica

Advertising

PianetaMilan : #Conte, #Mourinho, #Guardiola: quale allenatore ha speso di più? | #VIDEO - #Calciomercato - Nicholas_Jenkis : @_esegesi_ Comunque è proprio vero che sono la Roma d'Inghilterra, così come i romanisti con Mourinho per loro è gi… - NestiGoal : Quasi sicuramente all'@OfficialASRoma. Non è la prima volta che Conte prende in mano una squadra allenata da… - ZiHAKAN20 : @Emmesospeso Mourinho si fa esplodere se lo esonerano per conte - infoitsport : Nuovo difensore per Mourinho | L’affare lo ‘impacchetta’ Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Mourinho Conte ancora una volta in Serie A: annuncio e sfida all'Inter Chissà in squadra, un giorno, tornerà Antonio Conte. Al momento appare davvero complicato fare pronostici. Prima c'è da vincere con il Tottenham, per l'Italia c'è tempo. Mourinho, Spalletti, Allegri ...

Four Four Two - Migliori allenatori 2021: Spalletti 36esimo, peggio di Ancelotti e Sarri Primo degli italiani è Conte al 4' posto con Mancini 6'. Luciano Spalletti 36' esimo, preceduto dai ... Jose Mourinho addirittura fuori dalla top 100. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...

Nuovo difensore per Mourinho | L’affare lo ‘impacchetta’ Conte CalcioMercato.it Caccia al terzino: spuntano Wellens e Maitland-Niles Caccia al terzino: spuntano Wellens e Maitland-Niles - Il Corriere della Sera - «Il 90% dei nomi accostati alla Roma è una bugia». Così parlava, poco prim... - Marione.net - La ControInformazione Gial ...

Caccia al terzino: Wellens e Maitland-Niles La Roma si rinforza sugli esterni “Il 90% dei nomi accostati alla Roma è un bugia“. Così parlava, poco prima della partita con la Sampdoria che ha chiuso l’anno della formazione romanista, Tiago Pinto ...

Chissà in squadra, un giorno, tornerà Antonio. Al momento appare davvero complicato fare pronostici. Prima c'è da vincere con il Tottenham, per l'Italia c'è tempo., Spalletti, Allegri ...Primo degli italiani èal 4' posto con Mancini 6'. Luciano Spalletti 36' esimo, preceduto dai ... Joseaddirittura fuori dalla top 100. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Caccia al terzino: spuntano Wellens e Maitland-Niles - Il Corriere della Sera - «Il 90% dei nomi accostati alla Roma è una bugia». Così parlava, poco prim... - Marione.net - La ControInformazione Gial ...La Roma si rinforza sugli esterni “Il 90% dei nomi accostati alla Roma è un bugia“. Così parlava, poco prima della partita con la Sampdoria che ha chiuso l’anno della formazione romanista, Tiago Pinto ...