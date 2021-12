Commisso | «La Fiorentina era un asset sottovalutato»

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Rocco, presidente della, ha parlato dall’America ai microfoni di TheBharatExpressNews.com Rocco, presidente della, ha parlato ai microfoni di TheBharatExpressNews.com. INVESTIMENTO – «La mia formula per avere successo nel mio campo lavorativo ha influenzato il mio modo di approcciare il calcio. Proprio come i mercati che abbiamo acquisito in quei primi anni con Mediacom, laera unche sembrava destinato a crescere con il giusto tipo di investimento. Proprio come le ricostruzioni e le interconnessioni che abbiamo portato a termine per modernizzare la rete Mediacom, abbiamo avviato con laun progetto da oltre 100 milioni di dollari per realizzare Viola Park, un ...

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato in America della sua esperienza in Italia: questo un passaggio della sua intervista a TheBharatExpressNews.com. 'La mia formula per avere successo nel mio campo lavorativo ha influenzato il mio modo di approcciare il calcio. Proprio come i mercati che abbiamo acquisito in quei primi anni con Mediacom, la Fiorentina era un asset sottovalutato che sembrava destinato a crescere con il giusto tipo di investimento. Proprio come le ricostruzioni e le interconnessioni che abbiamo portato a termine per modernizzare la rete Mediacom, abbiamo avviato con la Fiorentina un progetto da oltre 100 milioni di dollari per realizzare Viola Park.' Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato così in una lunga intervista rilasciata a La Repubblica: "Dobbiamo potenziare la città della produttività e del ..."