Calcio: Salernitana, un altro positivo al Covid all'interno del gruppo squadra (Di lunedì 27 dicembre 2021) Salerno, 27 dic. - (Adnkronos) - C'è un nuovo positivo al Covid all'interno del gruppo squadra della Salernitana. Lo rende noto il club campano con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. "L'U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli, un altro componente del gruppo squadra, già in quarantena, è risultato positivo al Covid-19". Sale così a 5 il numero totale dei positivi al Covid nella Salernitana. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Salerno, 27 dic. - (Adnkronos) - C'è un nuovoalall'deldella. Lo rende noto il club campano con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. "L'U.S.1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli, uncomponente del, già in quarantena, è risultatoal-19". Sale così a 5 il numero totale dei positivi alnella

Advertising

CB_Ignoranza : I vincitori in questa stagione della Salernitana finora sono i tifosi, sempre lì a cantare e sostenere la squadra.… - sportface2016 : Mario #Beretta: “Se al 31 dicembre non ci fosse un acquirente per la #Salernitana, il campionato proseguirebbe con… - Luxgraph : Salernitana, altro positivo nel gruppo squadra - sportli26181512 : Salernitana, altro positivo nel gruppo: squadra in quarantena: Il Covid non risparmia nemmeno la squadra campana: s… - sportface2016 : #Salernitana, quinto caso #COVID riscontrato nel gruppo squadra -