Volley maschile | Superlega 2021 2022 | Perugia rimonta Cisterna e consolida il primato

(Di domenica 26 dicembre 2021) La Sir Safetybatte 1-3 (27-25, 19-25, 10-25, 19-25) inla Topnel match valevole per la prima giornata di ritorno delladi. In virtù di questo successo, dunque, gli umbrino la loro leadership in classifica salendo a quota 37 punti. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CALENDARIO 14^ GIORNATA: DATE, ORARI E DIRETTA TV IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA La formazione ospite si rende protagoniste di un buon avvio di partita, infatti prova subito a prendere il largo nel punteggio, ma i laziali non sono dello stesso avviso. Questi ultimi, dopo un primo momento di ...

... diretta dagli arbitri Ilaria Vagni e Luca Saltalippi, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, domenica 26 dicembre 2021, per la quattordicesima giornata della Superlega di, il ...La diretta testuale di TopCisterna - Sir Safety Conad Perugia , sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di. I Block Devils vanno a caccia della dodicesima vittoria in campionato per consolidare la leadership in classifica, ma la formazione di coach Soli venderà cara la pelle davanti ai ...La Sir Safety Perugia batte 1-3 (27-25, 19-25, 10-25, 19-25) in rimonta la Top Volley Cisterna nel match valevole per la prima giornata di ritorno della Superlega 2021/2022 di volley maschile. In virt ...Nessun problema per la Cucine Lube Civitanova, che porta a casa in tre set la sfida contro la Kioene Padova (25-20, 25-17, 25-20) validq per la prima giornata di ritorno del campionato di Superlega 20 ...