Torino | crollo della gru | ripreso lo sgombero di via Genova

fanpage : Tragedia a Torino. Chi sono Roberto Peretto, Marco Pozzetti e Filippo Falotico, le tre vittime del terribile incid… - lauraboldrini : Le immagini della tragedia di #Torino sono strazianti. Tre operai morti per il crollo di una gru, tra cui un ragazz… - emergenzavvf : ?? #Torino, crollo gru. #vigilidelfuoco impegnati, anche con squadre #usar, nelle complesse operazioni di estrazione… - RosannaVaroli : Crollo gru a Torino, i vigili del fuoco liberano la strada: 'Lavoriamo anche nei giorni di festa' - StampaTorino : Crollo Gru Torino, terminata rimozione bracci: ora manca l'autogru -

Ultime Notizie dalla rete : Torino crollo

Sono proseguiti anche oggi, domenica 26 dicembre, ai lavori dei Vigili del Fuoco per liberare la strada dalle macerie dovute aldella gru che ha ucciso tre operai lo scorso 18 dicembre. Attualmente è terminata la rimozione dei bracci blu,...Anche a Santo Stefano i Vigili del Fuoco dilavorano in via Genova per liberare la strada dalle macerie dovute aldella gru che ha ucciso tre operai lo scorso 18 dicembre. Attualmente è terminata la rimozione dei bracci blu, ...Santo Stefano di lavoro per i vigili del fuoco, che hanno ricominciato nella mattinata di oggi le operazioni di rimozione della gru crollata.Sono proseguiti anche oggi, domenica 26 dicembre, a Torino i lavori dei Vigili del Fuoco per liberare la strada dalle macerie dovute al crollo della gru che ha ucciso tre operai lo ...