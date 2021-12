Strage di Natale in Myanmar (Di domenica 26 dicembre 2021) Prima li hanno radunati tutti insieme, oltre 30 persone terrorizzate, tra cui diverse donne e anche alcuni bambini, abitanti di un villaggio che si chiama MoSo, nello stato di Kayah, nel Myanmar orientale. Poi li hanno uccisi a sangue freddo e caricato i loro corpi in alcune auto e camionette alle quali è stato poi dato fuoco. Testimoni hanno riferito: “Quando siamo andati a controllare la zona questa mattina, abbiamo trovato corpi bruciati in due camion”, mentre un altro ha raccontato che “sono stati identificati finora 27 teschi umani (…) “ma c’erano altri corpi nel camion, così bruciati che non abbiamo potuto identificarli, e neppure contarne il numero con esattezza”. Anche due operatori umanitari, che stavano svolgendo attività di soccorso in una comunità vicina e stavano tornando a casa per le vacanze di fine anno, sono rimasti coinvolti nell’attacco e risultano ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 dicembre 2021) Prima li hanno radunati tutti insieme, oltre 30 persone terrorizzate, tra cui diverse donne e anche alcuni bambini, abitanti di un villaggio che si chiama MoSo, nello stato di Kayah, nelorientale. Poi li hanno uccisi a sangue freddo e caricato i loro corpi in alcune auto e camionette alle quali è stato poi dato fuoco. Testimoni hanno riferito: “Quando siamo andati a controllare la zona questa mattina, abbiamo trovato corpi bruciati in due camion”, mentre un altro ha raccontato che “sono stati identificati finora 27 teschi umani (…) “ma c’erano altri corpi nel camion, così bruciati che non abbiamo potuto identificarli, e neppure contarne il numero con esattezza”. Anche due operatori umanitari, che stavano svolgendo attività di soccorso in una comunità vicina e stavano tornando a casa per le vacanze di fine anno, sono rimasti coinvolti nell’attacco e risultano ...

