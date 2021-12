Sala: «Rimanere a San Siro? I comitati convincano Inter e Milan. Io non ci sono riuscito» (Di domenica 26 dicembre 2021) Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha affrontato nuovamente il tema relativo all’abbattimento di San Siro. Ecco le sue parole Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine della sua visita all’Opera San Francesco, ha affrontato nuovamente il tema relativo all’abbattimento di San Siro in favore del nuovo stadio: DICHIARAZIONI – «Sul tema dello stadio mi pare che sia utile sia il lavoro consiliare sia il dibattito pubblico, non bisogna sfuggire al dibattito”. Rispetto a questo ho chiesto due cose. La prima è che, siccome con la giunta ho dato la pubblica utilità al progetto poche settimane fa, non posso negare un atto che ho fatto e questa è la situazione di partenza. Poi ogni incontro deve vedere intorno al tavolo tutti, perché ha poco senso che i comitati dicano a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Giuseppe, sindaco dio, ha affrontato nuovamente il tema relativo all’abbattimento di San. Ecco le sue parole Giuseppe, sindaco dio, a margine della sua visita all’Opera San Francesco, ha affrontato nuovamente il tema relativo all’abbattimento di Sanin favore del nuovo stadio: DICHIARAZIONI – «Sul tema dello stadio mi pare che sia utile sia il lavoro consiliare sia il dibattito pubblico, non bisogna sfuggire al dibattito”. Rispetto a questo ho chiesto due cose. La prima è che, siccome con la giunta ho dato la pubblica utilità al progetto poche settimane fa, non posso negare un atto che ho fatto e questa è la situazione di partenza. Poi ogni incontro deve vedere intorno al tavolo tutti, perché ha poco senso che idicano a ...

