Napoli, dal Belgio sicuri: Mertens non rinnova e può andare via (Di domenica 26 dicembre 2021) Il Napoli rischia di perdere a zero Dries Mertens. Le trattative per il rinnovo non sembrano procedere nel verso giusto Non solo Lorenzo Insigne, il prossimo giugno il Napoli rischia di perdere anche Dries Mertens a parametro zero. Il contratto del belga è in scadenza, ma le trattative per il rinnovo non sembrano procedere nel verso giusto. Secondo quanto riportato da Voetbal24, infatti, il club partenopeo vorrebbe sì trattenere l’attaccante ma non alle cifre attuali di oltre 4 milioni a stagione. Mertens non sembra essere d’accordo con questa decisione e ci sarebbe buone possibilità che a fine anno lasci il Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Ilrischia di perdere a zero Dries. Le trattative per il rinnovo non sembrano procedere nel verso giusto Non solo Lorenzo Insigne, il prossimo giugno ilrischia di perdere anche Driesa parametro zero. Il contratto del belga è in scadenza, ma le trattative per il rinnovo non sembrano procedere nel verso giusto. Secondo quanto riportato da Voetbal24, infatti, il club partenopeo vorrebbe sì trattenere l’attaccante ma non alle cifre attuali di oltre 4 milioni a stagione.non sembra essere d’accordo con questa decisione e ci sarebbe buone possibilità che a fine anno lasci il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sscnapoli : Il Calendario Ufficiale 2022 della SSC Napoli - in edicola dal 22 dicembre ?? - tabellamercatob : Dal 3 gennaio sessione invernale #calciomercato 'Voci' in #serieb Passaggio in #SerieA #Frosinone: il difensore… - lametabasta : RT @gianluca826: 25/12/21 NATALE Vittorio (eroe del 18 ottobre il giorno della vergogna) e i #PortualidiTrieste al presidio di #Napoli dava… - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A1 MILANO-NAPOLI ?? Firenze CODA di 5 km per incidente tra Attigliano e Orvieto dal km 464 - ABosurgi : RT @Brigate_Azzurre: In #StanotteaNapoli ho apprezzato il fatto che @albertoangela abbia sottolineato che #Napoli ha ricevuto e saputo asso… -