Dramma in seconda divisione algerina: muore dopo il soccorso in campo (Di domenica 26 dicembre 2021) Si può definire come un vero e proprio Dramma l’episodio accaduto nelle ultime ore che ha sconvolto tutto il calcio Algerino ma non solo. La tragedia vede in primo piano Soufiane Loukar che dopo essere stato soccorso per un trauma cranico durante un contrasto di gioco è morto in campo per un sospetto arresto cardiaco. Loukar, algerina, Mc Saida Il calciatore trent’enne era il capitano del Mc Saida, squadra di seconda divisione algerina. Tutto il mondo del calcio piange la scomparsa di Loukar. Piero Inferrera Leggi su rompipallone (Di domenica 26 dicembre 2021) Si può definire come un vero e propriol’episodio accaduto nelle ultime ore che ha sconvolto tutto il calcio Algerino ma non solo. La tragedia vede in primo piano Soufiane Loukar cheessere statoper un trauma cranico durante un contrasto di gioco è morto inper un sospetto arresto cardiaco. Loukar,, Mc Saida Il calciatore trent’enne era il capitano del Mc Saida, squadra di. Tutto il mondo del calcio piange la scomparsa di Loukar. Piero Inferrera

