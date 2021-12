Covid | 1 | 5 milioni di positivi nel Regno Unito | a Londra un contagiato su 10

(Di domenica 26 dicembre 2021) I casi dinon accennano a diminuire in Gran Bretagna . Stando all'Ufficio per le statistiche nazionali, in Inghilterra il 2.83% della popolazione è positivo al virus, circa 1 ogni 35 abitanti, ...

I cittadini tedeschi che hanno completato il ciclo vaccinale sono 58,9, il 70,8% del totale: nel giorno di Natale sono state somministrate 35mila dosi. Leggi Anche, l'effetto del ...... pari a 1,5di persone. In Galles ci sono 70mila contagiati, in Irlanda del Nord 45mila, in Scozia 79mila. Il primato spetta a Londra, dove una persona su dieci ha contratto il- 19.Nel corso degli anni Buy Nothing è cresciuto, arrivando ad avere 4,27 milioni di membri in 44 Paesi, ma il vero boom l'ha ottenuto grazie alla pandemia, e l'inflazione che il Covid ha gonfiato ...La Germania ha registrato 10.100 nuovi contagi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo i dati riportati dal Robert Koch Institute riportati dai media tedeschi. I morti sono stati 88. Una settimana fa ...