Conte: "Siamo la squadra più colpita dal Covid. Non è semplice fermare tutto" (Di domenica 26 dicembre 2021) Antonio Conte ha commentato la situazione in Premier League legata al Covid, che continua a minacciare il regolare svolgimento di tutte le partite Leggi su video.gazzetta (Di domenica 26 dicembre 2021) Antonioha commentato la situazione in Premier League legata al, che continua a minacciare il regolare svolgimento di tutte le partite

Advertising

meb : Un anno fa rischiavamo l’autodistruzione con Conte, ora con #Draghi siamo un modello per l’Europa. La mia intervist… - alei1004 : @Mirko799 @Diegosper Noi siamo inguaiati con gli ingaggi ma come fatturato siamo ancora molto superiori, in più ado… - Vatenerazzurro1 : RT @Vatenerazzurro1: SIAMO IN LIVE : LE PAROLE DI MORATTI E CONTE , TUTTO SUL MERCATO, I RINNOVI, LE NEWS SOCIETARIE. IL 2022 DELL'INTER.… - Vatenerazzurro1 : SIAMO IN LIVE : LE PAROLE DI MORATTI E CONTE , TUTTO SUL MERCATO, I RINNOVI, LE NEWS SOCIETARIE. IL 2022 DELL'INT… - Qualitacclarata : @loca_acm @DVACMILAN Siamo in pochi a non volere conte -