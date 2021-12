Contagi in aumento a Puglianello, Rubano: “Presto ordinanza con nuove restrizioni” (Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche a Puglianello torna a far paura il virus, ecco cosa scrive su facebook il sindaco Francesco Maria Rubano: “Si informa la Cittadinanza tutta che il numero dei POSITIVI e’ in aumento ed i relativi rischi di ulteriori Contagi sono altissimi. Vi invito ad avere massima cautela. Nelle prossime ore emetterò una ordinanza SINDACALE finalizzata ad aumentare il rigore da attuare in materia anti Covid19. Saranno vietati SEVERAMENTE gli assembramenti nelle aree pubbliche, nei luoghi religiosi, negli esercizi commerciali e nelle abitazioni. Sara’ vietato giocare a carte nei bar. Saranno attivati controlli a tappeto in collaborazione con le Forze dell’Ordine. Varerò queste misure “forti” al solo fine di tutelare la salute pubblica di tutti e per tentare di prevenire e/o ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche atorna a far paura il virus, ecco cosa scrive su facebook il sindaco Francesco Maria: “Si informa la Cittadinanza tutta che il numero dei POSITIVI e’ ined i relativi rischi di ulteriorisono altissimi. Vi invito ad avere massima cautela. Nelle prossime ore emetterò unaSINDACALE finalizzata ad aumentare il rigore da attuare in materia anti Covid19. Saranno vietati SEVERAMENTE gli assembramenti nelle aree pubbliche, nei luoghi religiosi, negli esercizi commerciali e nelle abitazioni. Sara’ vietato giocare a carte nei bar. Saranno attivati controlli a tappeto in collaborazione con le Forze dell’Ordine. Varerò queste misure “forti” al solo fine di tutelare la salute pubblica di tutti e per tentare di prevenire e/o ...

