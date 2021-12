C’è un nesso tra il mal di testa e i problemi alla vista? (Di domenica 26 dicembre 2021) MONACO DI BAVIERA – Il mal di testa è uno dei dolori più comuni di cui soffrono le persone; ma ci può essere una relazione diretta tra il mal di testa e i problemi alla vista? La risposta è sì: può essere strettamente legato a errori di rifrazione come la miopia, all’affaticamento degli occhi, allo strabismo, ecc. Secondo www.clinicabaviera.it, una delle aziende leader in Europa nel settore dell’oftalmologia, due persone su dieci soffrono regolarmente di mal di testa e più della metà degli adulti nell’ultimo anno ha sofferto almeno una volta di mal di testa. Fortunatamente, si tratta di solito di un dolore temporaneo che passa in poche ore. L’emicrania è spesso accompagnata da problemi alla vista come l’apparizione di ... Leggi su lopinionista (Di domenica 26 dicembre 2021) MONACO DI BAVIERA – Il mal diè uno dei dolori più comuni di cui soffrono le persone; ma ci può essere una relazione diretta tra il mal die i? La risposta è sì: può essere strettamente legato a errori di rifrazione come la miopia, all’affaticamento degli occhi, allo strabismo, ecc. Secondo www.clinicabaviera.it, una delle aziende leader in Europa nel settore dell’oftalmologia, due persone su dieci soffrono regolarmente di mal die più della metà degli adulti nell’ultimo anno ha sofferto almeno una volta di mal di. Fortunatamente, si tratta di solito di un dolore temporaneo che passa in poche ore. L’emicrania è spesso accompagnata dacome l’apparizione di ...

