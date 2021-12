Traffico Roma del 25-12-2021 ore 09:30 (Di sabato 25 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno e buon natale dalla redazione continua ad essere scorrevole la circolazione sulle autostrade del territorio Attenzione però ha un incidente avvenuto sulla Roma Civitavecchia tra Maccarese e Roma Fiumicino in direzione di quest’ultima ricordiamo che fino alle 22 ai mezzi con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezza non potranno circolare il divieto anche domani nella fascia oraria 9:22 al momento scorrevoli anche il raccordo le consolari e la tangenziale orario festivo per il trasporto pubblico oggi il servizio sarà attivo fino alle 13 e poi riprenderà dalle 16:30 sino alle 21 riaperta da la fermata Policlinico sulla metro B i dettagli di queste e di altre notizie sul sito Roma punto luceverde.it da Manuel correte tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e buon natale dalla redazione continua ad essere scorrevole la circolazione sulle autostrade del territorio Attenzione però ha un incidente avvenuto sullaCivitavecchia tra Maccarese eFiumicino in direzione di quest’ultima ricordiamo che fino alle 22 ai mezzi con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezza non potranno circolare il divieto anche domani nella fascia oraria 9:22 al momento scorrevoli anche il raccordo le consolari e la tangenziale orario festivo per il trasporto pubblico oggi il servizio sarà attivo fino alle 13 e poi riprenderà dalle 16:30 sino alle 21 riaperta da la fermata Policlinico sulla metro B i dettagli di queste e di altre notizie sul sitopunto luceverde.it da Manuel correte tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia ...

