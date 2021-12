Sophie Codegoni shock, stacca il microfono e confessa tutto: lo ha deciso Fabrizio Corona (Di sabato 25 dicembre 2021) Sophie stacca i microfoni e si lascia andare ad una serie di rivelazioni scottanti: ecco cos’è successo nel dettaglio. Sophie al GF Vip (screenshot YouTube)Dopo il focoso bacio scambiato nelle ultime ore con Alessandro, Sophie torna a far parlare di sé. Questa volta a causa di alcune rivelazioni sorprendenti che la gieffina avrebbe confessato allo stesso Basciano. Il rapporto tra i due, giorno dopo giorno, è diventato sempre più stretto, tanto da indurre Sophie a lasciarsi andare, svelando retroscena inaspettati. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Sta negando l’evidenza!”: Sophie Codegoni e il “tradimento” in casa, ha mentito spudoratamente Sophie confessa la verità e scoppia la polemica sul ... Leggi su specialmag (Di sabato 25 dicembre 2021)i microfoni e si lascia andare ad una serie di rivelazioni scottanti: ecco cos’è successo nel dettaglio.al GF Vip (screenshot YouTube)Dopo il focoso bacio scambiato nelle ultime ore con Alessandro,torna a far parlare di sé. Questa volta a causa di alcune rivelazioni sorprendenti che la gieffina avrebbeto allo stesso Basciano. Il rapporto tra i due, giorno dopo giorno, è diventato sempre più stretto, tanto da indurrea lasciarsi andare, svelando retroscena inaspettati. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Sta negando l’evidenza!”:e il “tradimento” in casa, ha mentito spudoratamentela verità e scoppia la polemica sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Sophie Codegoni Grande Fratello Vip, scatta il bacio tra Sophie e Alessandro, l'ex tronista sotto accusa per aver tradito Jessica Ieri sera, nel corso dei festeggiamenti natalizi nella Casa del Grande Fratello Vip , il primo bacio tra l'ex tronista Sophie Codegoni e l'ex corteggiatore Alessandro Basciano . Dopo diversi giorni di sguardi complici e tante piccole attenzioni, i due ragazzi si sono ritrovati in magazzino, lontano da tutti gli altri ...

Biagio critica Sophie dopo la notte con Basciano al GF Vip: "Ammazza che coerenza!" L'incoerenza di Sophie Codegoni è stata evidenziata pure da Biagio D'Anelli . Ieri sera l'ex tronista si è baciata con Alessandro Basciano ed ha dormito con lui, scatenando i pettegolezzi nella Casa del Grande ...

Gf Vip: chi è Sophie Codegoni? SoloDonna Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano: ecco chi è davvero a rischio! Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano fanno discutere i concorrenti del Grande Fratello Vip. Chi rischia tra i due gieffini? La casa non ha dubbi!

GFVip, il segreto di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: “Sapevo del tuo ingresso” Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al GFVip hanno scoperto una complicità inaspettata. Tra i due concorrenti nella notte di Natale è esploso il feeling. Non solo si sono scambiati baci passionali l ...

