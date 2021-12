(Di sabato 25 dicembre 2021) Natale tragico nell’, 27 migranti morti in due naufragi negli ultimi tre giorni. In salvo 63 persone, mentre la barca affondava presso l’isola di Paros, soccorsi in 90 su un isolotto a nord dell’isola di Anticitera. Arrivi anche sulle coste italiane: ieri diversi approdi a Lampedusa nel giro di poche ore, nella notte la SeaWatch3 ha soccorso circa 180 persone da due barche in pericolo, e a Trapani è giunta la Ocean Viking con a bordo 114 persone. Stamani una barca a vela proveniente dalla Turchia intercettata all’altezza di Capo Rizzuto dalla GdF. A bordo cento migranti, fra cui 25 bambini.

Advertising

HuffPostItalia : Naufragio di due barconi nel mar Egeo, 27 vittime - BreakingItalyNe : MIGRANTI: Naufragio di altre due imbarcazioni nel Mar Egeo in Grecia: Sale a 30 morti e 165 sopravvissuti in tre in… - DRisoluti : RT @LaRagione_eu: Due imbarcazioni con #migranti a bordo sono affondante a poche ore di distanza nel Mar Egeo. Numerose le persone a bordo,… - Lawrence5688 : RT @LaRagione_eu: Due imbarcazioni con #migranti a bordo sono affondante a poche ore di distanza nel Mar Egeo. Numerose le persone a bordo,… - LaRagione_eu : Due imbarcazioni con #migranti a bordo sono affondante a poche ore di distanza nel Mar Egeo. Numerose le persone a… -

Ultime Notizie dalla rete : Naufragio due

La guardia costiera greca lo ha comunicato questa mattina, per la terza volta in pochi giorni: già il 24 dicembre erano stati recuperati undici cadaveri daldi una barca a vela nei pressi ...... si trovava a 200 miglia dalla costa in area Sar maltese ed era partito dalla Libiagiorni fa. "...temiamo il peggio e chiediamo che i soccorsi scattino immediatamente per evitare un altro"...Natale tragico nell’Egeo, 27 migranti morti in due naufragi negli ultimi tre giorni. In salvo 63 persone, mentre la barca affondava presso l’isola di Paros, soccorsi in 90 su un isolotto a nord ...Tragedia alla vigilia di Natale nel mar Egeo. Almeno 27 persone sono morte nel naufragio di due distinte imbarcazioni con migranti a bordo. Ad Antikythera sono state trovate 90 persone sulle spiagge d ...